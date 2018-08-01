Специалисты МГУ предложили новый метод таргетированной терапии. В ходе исследования они изучили связь между активностью белка p53 и программируемой клеточной гибелью.

Специалисты МГУ предложилиновый метод таргетированной терапии. В ходе исследования ониизучили связь между активностью белка p53 и программируемой клеточной гибелью.Ученыевыяснили, какие соединения могут подавлять метастазирование. Оказалось, что p53участвует в регуляции метастазов.Исследователи обнаружили, что белок может по-разному влиять на аутофагию (разрушение поврежденных компонентовклетки лизосомами – прим. ред.) и регуляциюметастазирования в зависимости от типа опухоли и других условий. Так, от р53 зависит активация иподавление процесса, происходящего при росте опухоли.Такжебелок регулирует взаимодействие раковых клеток с внеклеточнымматриксом и их распространение в другие ткани, сообщает журнал Cancers. Кроме того, российские специалисты выявили несколько новых соединений, способных подавлятьметастазирование через активацию аутофагии, связанной с р53.Ранее австралийские биологи выяснили, что механизм,защищающий клетки от злокачественного перерождения, скрыт в генах. Согласно ихисследованию, развитию онкологии препятствует фермент TERF2. Однако ситуациюосложняет то, что он еще и блокирует протеинкиназу АТМ, которая отвечает заостановку клеточного цикла и оказывает противоопухолевый эффект.