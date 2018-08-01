Экологический сбор переведут в категорию налогов. Новая
глава может появиться в российском Налоговом кодексе уже в ближайшее время.
Экологический сбор переведут в категорию налогов. Новая
глава может появиться в российском Налоговом кодексе уже в ближайшее время.
Предложение о переходе экологических сборов в новое качество
подготовлено Минфином. Замглавы ведомства Илья Трунин направил соответствующее
письмо президенту Центра стратегических разработок Павлу Кадочникову. В
министерстве уверены, что такой шаг не приведет к увеличению фискальной
нагрузки на бизнес и граждан.
Работу по систематизации неналоговых платежей Минфин начал
еще в 2017 году. Была идея создать для них отдельный закон. Но позже решили просто
перенести сборы, которые носят налоговый характер, в существующий кодекс. Хотя
в ведомстве заявляют, что и от мысли об отдельном законе еще не отказались
окончательно.
Сейчас экологический сбор не считается налоговым платежом.
Но, судя по всему, это ненадолго. Минфин предлагает рассчитывать размер нового
налога по следующей формуле: ставка экологического сбора должна быть умножена
на норматив утилизации и массу утилизируемых товаров. Ставку и норматив будет
утверждать правительство.
Законопроект пока не поступил ни в Минприроды, ни в
Минэкономразвития. По словам главы бизнес-объединения "Опора России"
Александра Калинина, у предпринимателей нет четкой позиции по поводу возможных
изменений. По его словам, включение платежей в Налоговый кодекс предполагает их
более жесткое регулирование. В целом же вопрос не может быть решен без
предварительного тщательного обсуждения, передает