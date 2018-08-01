Экологический сбор переведут в категорию налогов. Новая глава может появиться в российском Налоговом кодексе уже в ближайшее время.

Экологический сбор переведут в категорию налогов. Новаяглава может появиться в российском Налоговом кодексе уже в ближайшее время.Предложение о переходе экологических сборов в новое качествоподготовлено Минфином. Замглавы ведомства Илья Трунин направил соответствующееписьмо президенту Центра стратегических разработок Павлу Кадочникову. Вминистерстве уверены, что такой шаг не приведет к увеличению фискальнойнагрузки на бизнес и граждан.Работу по систематизации неналоговых платежей Минфин началеще в 2017 году. Была идея создать для них отдельный закон. Но позже решили простоперенести сборы, которые носят налоговый характер, в существующий кодекс. Хотяв ведомстве заявляют, что и от мысли об отдельном законе еще не отказалисьокончательно.Сейчас экологический сбор не считается налоговым платежом.Но, судя по всему, это ненадолго. Минфин предлагает рассчитывать размер новогоналога по следующей формуле: ставка экологического сбора должна быть умноженана норматив утилизации и массу утилизируемых товаров. Ставку и норматив будетутверждать правительство.Законопроект пока не поступил ни в Минприроды, ни вМинэкономразвития. По словам главы бизнес-объединения "Опора России"Александра Калинина, у предпринимателей нет четкой позиции по поводу возможныхизменений. По его словам, включение платежей в Налоговый кодекс предполагает ихболее жесткое регулирование. В целом же вопрос не может быть решен безпредварительного тщательного обсуждения, передает