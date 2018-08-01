Провайдер установил на Советской площади две точки доступа

Провайдер установил на Советской площади две точки доступаВ центре города Петушки Владимирской области «Ростелеком» развернул зону бесплатного Wi-Fi. Провайдер установил на Советской площади две точки доступа, обеспечивающие беспроводное подключение на скорости до 10 Мбит/с. Проект реализован на базе коммерческого сервиса компании «Управляемый Wi-Fi», предназначенного для применения в торговых центрах, на массовых мероприятиях и в других случаях, требующих возможности одновременного подключения большого количества пользователей.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«Чтобы обеспечить полное покрытие площади, мы смонтировали две точки беспроводного доступа и протянули более километра линий связи. Уверен, что сервис будет востребован, поскольку излюбленное место для прогулок горожан – Советская площадь – одно из самых оживлённых мест в городе. Всем хочется быть в курсе новостей, делиться впечатлениями. Мы давно привыкли постоянно находиться в информационном поле, и Wi-Fi от «Ростелекома» поможет жителям и гостям города оставаться в зоне комфорта».Сервис «Управляемый «Wi-Fi» ориентирован на использование государственными учреждениями, а также бизнесом любого уровня. Например, услугой заинтересуются коммерческие организации, которые имеют зоны ожидания клиентов: автосервисы, банки, клиники и другие компании. Кроме гостевого доступа в сеть, «Управляемый Wi-Fi» позволяет размещать рекламу, собирать статистику, управлять настройками из удобного личного кабинета. Авторизация реализована посредством отправки SMS, и вся процедура регистрации занимает менее минуты.Реклама