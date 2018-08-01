Владимир Долгов навестил ветерана Великой Отечественной войны майора милиции в отставке Анну Румянцеву и поздравил ее с юбилейной датой...

Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Долгов навестил ветерана Великой Отечественной войны майора милиции в отставке Анну Румянцеву и поздравил ее с 75-летием разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.Анна Андреевна родилась 26 сентября 1922 года в Коломенском районе Московской области. В трудные военные годы, будучи молоденькой девушкой, была рядовым милиционером, работала по 8 часов на боевом посту регулировщицей, а по окончании смены – по 4 часа в дежурной части, либо охраняла комнату с оружием.Ветеран награждена медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», медалью Жукова, «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».В завершении встречи Владимир Долгов от всей души пожелал ветерану долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа и поблагодарил за мирное небо над головой.«Дорогая Анна Андреевна, - добавил Владимир Долгов, - Вы являетесь для нас ярким примером ответственности и добросовестного служения нашей великой Родине. Придя на работу в органы внутренних дел, 19-летняя девчонка работала наравне с мужчинами в трудное для страны время, доказав своим трудом, что женщинам в милиции под силу любые задачи. И нам есть с кого брать пример!»Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26