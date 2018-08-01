С самого верха башни Око в Москва-Сити упал человек. Мужчина разбился насмерть о проезжую часть на глазах у многочисленных автомобилистов. К счастью, больше никто не пострада

С самого верха башни "Око" в "Москва-Сити" упал человек. Мужчина разбился насмерть о проезжую часть на глазах у многочисленных автомобилистов. К счастью, больше никто не пострадал.Как сообщает ТАСС, с одной из башен делового центра сорвался мойщик окон. По сведениям же пользователей соцсетей, погибший купил билет на смотровую площадку, расположенную на 85-м этаже небоскреба, перелез через перила и бросился вниз с более чем 350-метровой высоты.В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела. Каким образом произошла трагедия сейчас устанавливают сотрудники полиции, работающие на месте.Аналогичный случай произошел на башне "Око" почти полтора года назад. 14 января 2017 года с открытого ледового катка, расположенного на верхних этажах, выпал молодой человек, пришедший туда покататься с отцом. От мощного удара падающего тела был разбит внедорожник Gelendwagen, стоявший внизу.Высота башни "Око" — 354 метра. На самом верху расположена самая высокая в Европе открытая смотровая площадка High Port 354. Взрослый билет стоит 1 500 рублей.