Резкий порыв ветра стал причиной крушения самолета в Мексике. Пассажиры и экипаж выжили, два человека – в критическом состоянии.

Резкий порыв ветра стал причиной крушения самолета вМексике. Пассажиры и экипаж выжили, два человека – в критическом состоянии.Лайнер авиакомпании Aeromexico после отрыва от землинеожиданно потерял скорость, задел полосу крылом и рухнул. Экипажу послепадения удалось выпустить спасательные трапы, и пассажиры смоглипокинуть самолет до того, как он загорелся.Все 103 пассажира и члены экипажа выжили, в тяжеломсостоянии с ожогами остается пилот. Об этом рассказал на пресс-конференции губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро. По его словам, причиной крушения самолета стал резкий порыв ветра.Аиспиро привел и другие подробности происшествия. По словамгубернатора, оба двигателя лайнера при столкновении отвалились. Самолет упал вгоризонтальном положении.Лайнер был в отличном состоянии, последнее обслуживаниепроходил в феврале. Экипаж был хорошо отдохнувшим, сообщил на той жепресс-конференции исполнительный директор Aeromexico Андрес Конеса.Самолет Embraer 190 выполнял рейс 2431 из Дуранго в Мехико. Он упал накануне вечером сразу после взлета. В компании OMAAeropuertos, управляющей аэропортами в этой части Мексики, сразу сообщили, что причинойкрушения могли стать погодные условия, сообщаетПассажир самолета Embraer 190 мексиканской авиакомпанииAeromexico, потрепевшего крушение в районе аэропорта города Дуранго, рассказал,что через пару минут после падения лайнер начал взрываться и загорелся, пишетВерсию о ветре подтверждают рассказы пассажиров самолета. Ониговорят, что во время взлета были очень сильные порывы ветра. Экипаж пытался посадить самолет, но этооказалось невозможно, передает . Пассажиры, выбравшись из лайнера, бежализа помощью к ближайшему шоссе.