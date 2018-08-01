Резкий порыв ветра стал причиной крушения самолета в
Мексике. Пассажиры и экипаж выжили, два человека – в критическом состоянии.
Резкий порыв ветра стал причиной крушения самолета в
Мексике. Пассажиры и экипаж выжили, два человека – в критическом состоянии.
Лайнер авиакомпании Aeromexico после отрыва от земли
неожиданно потерял скорость, задел полосу крылом и рухнул. Экипажу после
падения удалось выпустить спасательные трапы, и пассажиры смогли
покинуть самолет до того, как он загорелся.
Все 103 пассажира и члены экипажа выжили, в тяжелом
состоянии с ожогами остается пилот. Об этом рассказал на пресс-конференции губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро. По его словам, причиной крушения самолета стал резкий порыв ветра.
Аиспиро привел и другие подробности происшествия. По словам
губернатора, оба двигателя лайнера при столкновении отвалились. Самолет упал в
горизонтальном положении.
Лайнер был в отличном состоянии, последнее обслуживание
проходил в феврале. Экипаж был хорошо отдохнувшим, сообщил на той же
пресс-конференции исполнительный директор Aeromexico Андрес Конеса.
Самолет Embraer 190 выполнял рейс 2431 из Дуранго в Мехико. Он упал накануне вечером сразу после взлета. В компании OMA
Aeropuertos, управляющей аэропортами в этой части Мексики, сразу сообщили, что причиной
крушения могли стать погодные условия, сообщает
Пассажир самолета Embraer 190 мексиканской авиакомпании
Aeromexico, потрепевшего крушение в районе аэропорта города Дуранго, рассказал,
что через пару минут после падения лайнер начал взрываться и загорелся, пишет
Версию о ветре подтверждают рассказы пассажиров самолета. Они
говорят, что во время взлета были очень сильные порывы ветра. Экипаж пытался посадить самолет, но это
оказалось невозможно, передает . Пассажиры, выбравшись из лайнера, бежали
за помощью к ближайшему шоссе.