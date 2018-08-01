Светящаяся грудь популярной блогерши из Китая вызвала ажиотаж среди подписчиков. Наоми Ву не делает секрета из своего изобретения.

Светящаяся грудь популярной блогерши из Китая вызвалаажиотаж среди подписчиков. Наоми Ву не делает секрета из своего изобретения.Светиться грудь китаянки, известной как SexyCyborg, заставляетвысокотехнологичный корсет. Он изготовлен из оптоволокна. Свет от фонарика содного конца корсета передается на другой – таким образом и достигается стольнеобычный эффект.Наоми Ву испытала прибор на себе и показала его в действииво время ночной вечеринки. Она объясняет, что трубки закрепляются по бокам -они представляют собой атрибут киберпанковского наряда. Фонарики прячутся пододеждой на спине, а светопроводящие кабели прикладываются к коже надимплантатами. Итог – светящиеся груди без какого-либо хирургическоговмешательства.Наоми Ву известна своими разработками в области 3D-печати -в частности, производит таким образом оригинальные бюстгальтеры. Созданиювысокотехнологичной одежды для женщин SexyCyborg посвящает большую часть своеговремени. Благодаря оригинальным идеям китаянка завоевала симпатии полумиллионаподписчиков, передает