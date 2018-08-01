Младшая сестра легендарной вокалистки Софии Ротару – Аурика дала
откровенное интервью. Родственница вспомнила о горе в семье знаменитости.
Младшая сестра легендарной вокалистки Софии Ротару – Аурика дала
откровенное интервью. Родственница вспомнила о горе в семье знаменитости.
По словам Аурики, София Михайловна очень сильно переживала потерю супруга Анатолия Евдокименко. Муж умер от третьего инсульта прямо на
руках у артистки.
После трагедии Ротару на полгода пропала с экранов. Она перестала
сниматься и давать концерты. Ротару замкнулась в себе и наотрез отказывалась
петь.
Ежедневно, как на работу София Михайловна ходила на кладбище.
Часами звезда мысленно беседовала с погибшим супругом.
Душевное состояние вокалистки начало беспокоить близких. "Однажды
вечером сын Руслан посадил ее, напротив, и сказал: "Мама, нужно идти работать.
Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется ТАМ". И убедил Соню
снова начать петь...", – поведала Аурика.
По словам родственницы вокалистки, Евдокименко влюбился в Ротару,
увидев ее на обложке журнала. Анатолий нашел предмет своих грез и принялся за
ухаживания. София долго не отвечала взаимностью. Вместо себя отправляла на
свидание к пылкому воздыхателю подруг.
Терпение и настойчивость мужчины были вознаграждены. В
сентябре 1968 года певица стала его женой, а в августе 1970 родила сына
Руслана.
"Специально для Сони Толик создал и возглавил ансамбль
"Червона рута". Вместе они ездили на гастроли. Он всегда старался, чтобы жене
было комфортно: и поесть в гостиничный номер принесет, если Соня устала после
концерта, и сам возьмет на себя бытовые проблемы, если ей некогда. 34 года жили
Соня и Толик в любви, согласии и слаженной работе", – цитирует Аурику .