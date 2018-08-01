Младшая сестра легендарной вокалистки Софии Ротару – Аурика дала откровенное интервью. Родственница вспомнила о горе в семье знаменитости.

Младшая сестра легендарной вокалистки Софии Ротару – Аурика далаоткровенное интервью. Родственница вспомнила о горе в семье знаменитости.По словам Аурики, София Михайловна очень сильно переживала потерю супруга Анатолия Евдокименко. Муж умер от третьего инсульта прямо наруках у артистки.После трагедии Ротару на полгода пропала с экранов. Она пересталасниматься и давать концерты. Ротару замкнулась в себе и наотрез отказываласьпеть.Ежедневно, как на работу София Михайловна ходила на кладбище.Часами звезда мысленно беседовала с погибшим супругом.Душевное состояние вокалистки начало беспокоить близких. "Однаждывечером сын Руслан посадил ее, напротив, и сказал: "Мама, нужно идти работать.Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется ТАМ". И убедил Сонюснова начать петь...", – поведала Аурика.По словам родственницы вокалистки, Евдокименко влюбился в Ротару,увидев ее на обложке журнала. Анатолий нашел предмет своих грез и принялся заухаживания. София долго не отвечала взаимностью. Вместо себя отправляла насвидание к пылкому воздыхателю подруг.Терпение и настойчивость мужчины были вознаграждены. Всентябре 1968 года певица стала его женой, а в августе 1970 родила сынаРуслана."Специально для Сони Толик создал и возглавил ансамбль"Червона рута". Вместе они ездили на гастроли. Он всегда старался, чтобы женебыло комфортно: и поесть в гостиничный номер принесет, если Соня устала послеконцерта, и сам возьмет на себя бытовые проблемы, если ей некогда. 34 года жилиСоня и Толик в любви, согласии и слаженной работе", – цитирует Аурику .