Три сестры, которых подозревают в жестокой расправе над отцом, приняли участие в следственном эксперименте. Задержанных доставили на место происшествия, а затем по одной отводили в квартиру, где произошло убийство.

Три сестры, которых подозревают в жестокой расправе над отцом, приняли участие в следственном эксперименте. Задержанных доставили на место происшествия, а затем по одной отводили в квартиру, где произошло убийство.Трех девушек о одной отводили в квартиру, где произошло убийство. Самую младшую из сестер сопровождала мать Аурелия. Все во время эксперимента прятали свои лица от камер журналистов, сообщает телеканал "".Сообщается, что все фигуранты уголовного дела шли к месту происшествия под конвоем. В подъезд жилого дома, где произошла трагедия, наряд полиции никого не впустил, передает .В данный момент девушек 17, 18 и 19 лет подозревают в убийстве по предварительному сговору. По некоторым данным, они могли напасть на отца, когда тот спал.Напомним, трагедия разыгралась в обычной московской квартире 27 июля. Три сестры нанесли родному отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них – в сердце – оказалось смертельным.Девушки признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, якобы тот долгое время причинял им страдания. Есть информация, что мужчина имел психические отклонения и употреблял наркотики.Все подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Самого Михаила уже похоронили на Вешкинском кладбище.Родственники сестер отказались оплачивать услуги адвоката. В связи с этим интересы подсудимых представляют государственные защитники, которых назначил суд.