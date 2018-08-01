В швейцарском Биле завершился предпоследний девятый тур представительного шахматного турнира, по итогам которого определился победитель соревнований. Им стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

В швейцарском Биле завершился предпоследний девятый тур представительного шахматного турнира, по итогам которого определился победитель соревнований. Им стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.В девятом туре Мамедьяров белыми фигурами обыграл норвежца Магнуса Карлсена и стал недосягаем для соперников в общей таблице. Россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с чехом Давидом Наварой, швейцарец Нико Георгиадис — с французом Максимом Вашье-Лагравом.Мамедьяров за тур конца набрал семь очков и на два балла оторвался от преследователей. Далее располагаются Карлсен, Свидлер (по 5 очков), Вашье-Лаграв (4,5), Навара (4), Георгиадис (1,5).