Из реки выловили более 100 килограммов тушек щук, лещей, судаков и окуней

Из реки выловили более 100 килограммов тушек щук, лещей, судаков и окунейСледственный комитет проверит информацию о массовом море рыбы в реке Солоница в Нерехтском районе Костромской области, появившиеся в местных СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.Сразу несколько изданий сообщили, что с 26 по 30 июля в водоеме гибла рыба: сотрудники отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов собрали более 100 килограммов тушек щук, лещей, судаков и окуней.Следователям предстоит выяснить обстоятельства и причины мора.«Действиям виновных лиц будет дана юридическая оценка по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение, засорение поверхностных или подземных вод, либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли массовую гибель животных)», - говорится в сообщении ведомства.