Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники сообщали потерпевшим о задержании их родственников и забирали денежные средства якобы за их освобождение...

Следственным отделом ОМВД России по Академическому району г. Москвы окончено производством уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 800 тысяч рублей в отношении более 30 жителей столицы.Как установлено в ходе расследования, трое участников организованной группы, двое из которых в настоящее время отбывают наказание за ранее совершенные тяжкие преступления, а еще один – ранее судимый, осуществляли телефонные звонки пожилым москвичам. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они сообщали потерпевшим о задержании их родственников за совершение различных противоправных деяний и убеждали в возможности освобождения последних от уголовной ответственности при условии передачи денежных средств.Затем злоумышленники давали указания своим соучастникам, чтобы те направлялись по адресам проживания пенсионеров и, продолжая вводить потерпевших в заблуждение, забирали денежные средства.По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Следствием выявлены 65 эпизодов противоправной деятельности участников организованной группы. Общая сумма материального ущерба составила свыше 800 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направленов Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28