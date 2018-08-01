Дизайнеры из компании Turing Space Industries представили свое видение того, как будут выглядеть смартфоны всего через пару лет. Согласно концепции, футуристический HubblePhone будет обладать двумя складными, поворотными безрамочными экранами, а в месте их крепления расположится 60-мегапиксельная камера с 15-кратным оптическим зумом.

Дизайнеры из компании Turing Space Industries представили свое видение того, как будут выглядеть смартфоны всего через пару лет. Согласно концепции, футуристический HubblePhone будет обладать двумя складными, поворотными безрамочными экранами, а в месте их крепления расположится 60-мегапиксельная камера с 15-кратным оптическим зумом.Каждая секция-экран получит пока не анонсированный процессор Snapdragon 855 с 8 ядрами, графику Adreno 630, собственный аккумулятор и "челку", в которой спрячется еще больше камер: двойной 12-мп фотосенсор с переменной апертурой, 2-кратным оптическим зумом, а также датчик глубины. Помимо этого, устройству из недалекого будущего приписывают "революционный гибкий OLED-экран", поддержку 5G-сетей и корпус из жидкого метала, на боку которого расположится колесико и программируемая кнопка.В Turing обещают, что HubblePhone оснастят неким "эмоциональным чипом машинного интеллекта", который обеспечит "мобильный игровой опыт следующего поколения" посредством технологий смешанной реальности. Заявлена даже поддержка функции чтения губ — чтобы пользователь смог обратиться к ассистенту, не произнося ни слова.Работать HubblePhone будет под управлением операционной системы Turing Keplerian OS на основе ядра FreeBSD12 или Android P. Вес ожидаемого устройства — 315 граммов.”Huawei хочет опередить Samsung со сгибаемым смартфоном читайте такжеКомпания намерена вывести HubblePhone на рынок в I-м квартале 2020 года. Заявленная цена — $2749. Как в Turing пришли к этой сумме, непонятно. Некоторых компонентов этого смартфона еще даже не существует, так что пока амбициозный проект остается на уровне фантазии.