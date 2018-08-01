Столичные жители, имеющие льготы, с 1 августа могут бесплатно пользоваться поездами пригородного сообщения. Как говорится на сайте Сергея Собянина, новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона жителей города.
Столичные жители, имеющие льготы, с 1 августа могут бесплатно пользоваться поездами пригородного сообщения. Как говорится на сайте Сергея Собянина, новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона жителей города.
Согласно вступившим силу изменениям, бесплатный проезд для
москвичей-льготников действует на всех электричках и не зависит от числа
поездок. "Для проезда необходимо иметь при себе социальную карту москвича
и оформить бесплатный билет", – сообщается .
Москвичи, имеющие право на бесплатный проезд, могут
воспользоваться им во всех категориях пригородных поездов. Для этого необходимо
оформить проездной документ в пригородной кассе, предоставив подтверждающие
льготу документы.
При первом обращении в кассу на социальную карту будут
записаны данные о праве ее владельца на льготу. "В дальнейшем бесплатный
билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате",
– указывается в сообщении.
Столичные льготники теперь могут бесплатно ездить на всех
категориях пригородных поездов, включая скорые и экспрессы. Это правило
распространяется на все станции Москвы и Подмосковья, а также остановочные
пункты, имеющие беспересадочное сообщение с этими двумя регионами. В частности,
речь идет о таких городах, как Рязань, Владимир, Тула, Калуга, Тверь, Гагарин,
Александров и других.
Сергей Собянин ранее заметил, что электрички – это неотъемлемая
составляющая столичной транспортной системы. Поездки на этом виде транспорта в
Подмосковье, по его словам, ничем не отличаются от аналогичных поездок по Москве
на метро. Поэтому, считает он, правильно и справедливо предоставить
льготным категориям москвичей право бесплатного проезда в электричках.
Добавим, что таким правом обладают пенсионеры, почетные
доноры Советского Союза, России и Москвы, родители и законные представители
детей-инвалидов, родитель инвалида с детства, один из родителей в многодетной
семье, один из тех, кто воспитывает ребенка-сироту, приемные родители –
участники пилотного проекта по их поддержке, приемные семьи детей-сирот
старшего возраста и (или) детей-инвалидов.