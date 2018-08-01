Столичные жители, имеющие льготы, с 1 августа могут бесплатно пользоваться поездами пригородного сообщения. Как говорится на сайте Сергея Собянина, новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона жителей города.

Столичные жители, имеющие льготы, с 1 августа могут бесплатно пользоваться поездами пригородного сообщения. Как говорится на сайте Сергея Собянина, новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона жителей города.Согласно вступившим силу изменениям, бесплатный проезд длямосквичей-льготников действует на всех электричках и не зависит от числапоездок. "Для проезда необходимо иметь при себе социальную карту москвичаи оформить бесплатный билет", – сообщается .Москвичи, имеющие право на бесплатный проезд, могутвоспользоваться им во всех категориях пригородных поездов. Для этого необходимооформить проездной документ в пригородной кассе, предоставив подтверждающиельготу документы.При первом обращении в кассу на социальную карту будутзаписаны данные о праве ее владельца на льготу. "В дальнейшем бесплатныйбилет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате",– указывается в сообщении.Столичные льготники теперь могут бесплатно ездить на всехкатегориях пригородных поездов, включая скорые и экспрессы. Это правилораспространяется на все станции Москвы и Подмосковья, а также остановочныепункты, имеющие беспересадочное сообщение с этими двумя регионами. В частности,речь идет о таких городах, как Рязань, Владимир, Тула, Калуга, Тверь, Гагарин,Александров и других.Сергей Собянин ранее заметил, что электрички – это неотъемлемаясоставляющая столичной транспортной системы. Поездки на этом виде транспорта вПодмосковье, по его словам, ничем не отличаются от аналогичных поездок по Москвена метро. Поэтому, считает он, правильно и справедливо предоставитьльготным категориям москвичей право бесплатного проезда в электричках.Добавим, что таким правом обладают пенсионеры, почетныедоноры Советского Союза, России и Москвы, родители и законные представителидетей-инвалидов, родитель инвалида с детства, один из родителей в многодетнойсемье, один из тех, кто воспитывает ребенка-сироту, приемные родители –участники пилотного проекта по их поддержке, приемные семьи детей-сиротстаршего возраста и (или) детей-инвалидов.