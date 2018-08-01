Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечен сбыт контрафактной одежды, обуви, аксессуаров и спортивного инвентаря...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечен сбыт контрафактной одежды, обуви, аксессуаров и спортивного инвентаря под товарными знаками известных мировых производителей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что фальсифицированные товары легкой промышленности хранились в морских контейнерах, расположенных на территории завода по производству сухих смесей.На основании собранных материалов Следственной частью СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.«При проведении обысков складских помещений обнаружено и изъято более 10 тысяч единиц продукции с незаконным использованием товарных марок известных спортивных и косметических компаний. По предварительным подсчетам правообладателям нанесен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей», - добавила Ирина Волк.Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации противоправной деятельности, а также мест производства и сбыта контрафактной продукции.