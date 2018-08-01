Злоумышленники при помощи поддельных документов пытались переоформить нежилое помещение, принадлежащее другому лицу, в собственность...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по Тверскому району задержали подозреваемых в попытке хищения нежилого помещения стоимостью 1 млн рублей мошенническим путем.Сотрудники полиции установили, что злоумышленники при помощи поддельных документов пытались переоформить нежилое помещение, принадлежащее другому лицу, в собственность.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. Ими оказались четверо граждан в возрасте от 27 до 40 лет, один из которых судим.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ « Мошенничество».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УУР ГУ МВД России по г. Москве