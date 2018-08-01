Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная и сообщила, что в рамках оказания финансовой поддержки пенсионерам, ей начислена единовременная выплата...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бескудниковскому району задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть обратилась 78-летняя женщина. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная и сообщила, что в рамках оказания финансовой поддержки пенсионерам, ей начислена единовременная выплата в размере 700 тысяч рублей. Однако, для того, чтобы получить денежные средства, злоумышленница попросила женщину перевести деньги на счет через отделение почтовой связи. Пенсионерка согласилась, но после перевода не получила обещанную выплату.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Селигерской улице. Ею оказалась 36-летняя москвичка.Следствием ОМВД России по Бескудниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по САО8 (495) 601-03-29