Приглашенным были продемонстрированы документальные фильмы о работе сотрудников УНК по выявлению и пресечению противоправных деяний в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ...

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве на Московской молодежной антинаркотической площадке провели профилактическое мероприятие для курсантов Колледжа полиции Департамента образования г. Москвы.С приветственным словом к гостям обратился заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Петр Шевчук. Он рассказал присутствующим о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков и ответил на ряд вопросов, заданных курсантами.Приглашенным были продемонстрированы документальные фильмы о работе сотрудников УНК по выявлению и пресечению противоправных деяний в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ, а также об отрицательном воздействии наркотиков на организм человека.Затем гостей пригласили на просмотр инсталляций Антинаркотической площадки, экспозиция которой позволила курсантам наглядно ознакомиться с негативными последствиями от употребления запрещенных веществ.В завершении встречи учащиеся Колледжа отметили важность и эффективность проведенного мероприятия.УНК ГУ МВД России по г. Москве