Приглашенным были продемонстрированы документальные фильмы о работе сотрудников УНК по выявлению и пресечению противоправных деяний в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ...
Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве на Московской молодежной антинаркотической площадке провели профилактическое мероприятие для курсантов Колледжа полиции Департамента образования г. Москвы.
С приветственным словом к гостям обратился заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Петр Шевчук. Он рассказал присутствующим о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков и ответил на ряд вопросов, заданных курсантами.
Приглашенным были продемонстрированы документальные фильмы о работе сотрудников УНК по выявлению и пресечению противоправных деяний в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ, а также об отрицательном воздействии наркотиков на организм человека.
Затем гостей пригласили на просмотр инсталляций Антинаркотической площадки, экспозиция которой позволила курсантам наглядно ознакомиться с негативными последствиями от употребления запрещенных веществ.
В завершении встречи учащиеся Колледжа отметили важность и эффективность проведенного мероприятия.
УНК ГУ МВД России по г. Москве