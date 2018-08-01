01.08.2018

2018-08-01 21:35:34

Спящего уфимца обчистил домушник

Вор-рецидивист похитил ноутбук, пока хозяин квартиры спал. Как пишет , злоумышленник проник в жилище через окно. Преступник задержан и во всем сознался, однако вернуть украденное не смог, так как уже продал ноутбук.