Пугачева с Новодворской поспорили о том, кто более узнаваем в народе. Договорились слегка замаскироваться и по улице вместе пройти - кого
первого узнают, тот и выиграл. Накинули платочки на головы, идут. А народ и вправду вроде как узнает - оборачивается, улыбается. Пугачева
Новодворскую локтем в бок тычет:
- Слышь, Ильинична, народ на меня реагирует!
А та не сдается:
- Нет, на меня!
Так и подрались. Ну и милиционер тут к ним подбегает, кричит:
- А ну, кошелки старые, разойдись в разные стороны. Маврикиевна налево, Никитична направо.
еще анекдот!