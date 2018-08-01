Министр электроэнергетики Венесуэлы Луис Альфредо Мотта Домингес заявил, что из-за повреждения кабелей в столице страны Каракасе возникли перебои в подаче электроэнергии.

Министр электроэнергетики Венесуэлы Луис Альфредо Мотта Домингес заявил, что из-за повреждения кабелей в столице страны Каракасе возникли перебои в подаче электроэнергии.По его словам, согласно данным Боливарианской службы разведки, энергоавария произошла из-за того, что были перерезаны контрольные кабели трансформаторов, передает ТАСС. Министр отметил, что ремонтные работы продолжаются, электроснабжение города практически полностью восстановлено.В то же время, ранее представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения неоднократно заявляли, что участившиеся случаи масштабных перебоев с подачей электроэнергии связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций, а не с саботажем, о котором говорят власти.