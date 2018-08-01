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<a href="http://33live.ru/novosti/01-08-2018-storony-sveta-opel-pokazal-svoe-novoe-lico.html" target="_blank">Стороны света: Opel показал свое новое лицо</a> - Некоторое время назад компания Opel заявила, что отметит переход под крыло французской группы PSA разработкой совершенно нового фирменного дизайна. Сейчас Opel не только прозрачно намекнул на первый концепт, но и озвучил его название.