Завершено строительство правого перегонного тоннеля
северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции
Лефортово до Авиамоторной. По словам главы столичного
стройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы были закончены в срок.
Завершено строительство правого перегонного тоннеля
северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции
"Лефортово" до "Авиамоторной". По словам главы столичного
стройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы были закончены в срок.
Он отметил, что проходка велась в сложных гидрогеологических
условиях и под существующей нежилой застройкой – складами, магазинами.
"Перед станцией "Авиамоторная" трасса тоннеля прошла под железнодорожными
путями Рязанского направления Московской железной дороги", – рассказал
Хуснуллин.
В свою очередь, первый заместитель генерального директора по
девелопменту компании "Мосинжпроект" (являющейся единым оператором
программы развития московской подземки) Альберт Суниев уточнил, что правый
перегонный тоннель между "Лефортово" и "Авиамоторной"
построен за 10 месяцев. "Строительство соседнего левого тоннеля между станциями
"Лефортово" и "Авиамоторная" завершится в ближайшее время", – добавил он.
Метростроевцы в настоящее время разрабатывают грунт
платформенной части "Авиамоторной", которая располагается на глубине
19 метров и имеет два подземных вестибюля. По словам Суниева, на базе станции
будет организован крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит
станции "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской
линий, а также платформы Новая Казанского и Рязанского направлений железной
дороги и остановки наземного пассажирского транспорта.
В перспективе, рассказал первый заместитель генерального
директора по девелопменту компании "Мосинжпроект", пассажирский поток
транспортного хаба может достичь 83,6 тысячи человек в час. "Коммерческая
часть ТПУ предусматривает жилую застройку с офисами и апартаментами,
многофункциональный центр, в составе которого восстановят Лефортовский рынок",
– уточнил Суниев.
Большая кольцевая линия – один из крупнейших
инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ имеет в своем
составе 31 станцию, а общая ее длина составляет 67 километров. Новое кольцо
существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в
среднем около 20 минут в пути.
Северо-восточный участок большого метрокольца состоит из
шести станций – "Шереметьевская", "Ржевская",
"Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и
"Авиамоторная". Планируется завершить строительство отрезка и открыть
его для пассажиров в 2021 году.