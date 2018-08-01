Завершено строительство правого перегонного тоннеля северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции Лефортово до Авиамоторной. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы были закончены в срок.

Завершено строительство правого перегонного тоннелясеверо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции"Лефортово" до "Авиамоторной". По словам главы столичногостройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы были закончены в срок.Он отметил, что проходка велась в сложных гидрогеологическихусловиях и под существующей нежилой застройкой – складами, магазинами."Перед станцией "Авиамоторная" трасса тоннеля прошла под железнодорожнымипутями Рязанского направления Московской железной дороги", – рассказалХуснуллин.В свою очередь, первый заместитель генерального директора подевелопменту компании "Мосинжпроект" (являющейся единым операторомпрограммы развития московской подземки) Альберт Суниев уточнил, что правыйперегонный тоннель между "Лефортово" и "Авиамоторной"построен за 10 месяцев. "Строительство соседнего левого тоннеля между станциями"Лефортово" и "Авиамоторная" завершится в ближайшее время", – добавил он.Метростроевцы в настоящее время разрабатывают грунтплатформенной части "Авиамоторной", которая располагается на глубине19 метров и имеет два подземных вестибюля. По словам Суниева, на базе станциибудет организован крупный транспортно-пересадочный узел, который объединитстанции "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининско-Солнцевскойлиний, а также платформы Новая Казанского и Рязанского направлений железнойдороги и остановки наземного пассажирского транспорта.В перспективе, рассказал первый заместитель генеральногодиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект", пассажирский потоктранспортного хаба может достичь 83,6 тысячи человек в час. "Коммерческаячасть ТПУ предусматривает жилую застройку с офисами и апартаментами,многофункциональный центр, в составе которого восстановят Лефортовский рынок",– уточнил Суниев.Большая кольцевая линия – один из крупнейшихинфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ имеет в своемсоставе 31 станцию, а общая ее длина составляет 67 километров. Новое кольцосущественно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят всреднем около 20 минут в пути.Северо-восточный участок большого метрокольца состоит изшести станций – "Шереметьевская", "Ржевская","Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и"Авиамоторная". Планируется завершить строительство отрезка и открытьего для пассажиров в 2021 году.