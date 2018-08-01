Арбитражный суд города Москвы отклонил иск о защите деловой репутации производителя ветеринарных препаратов на основе гомеопатии ООО АлексАнн к Российской Академии наук. Компания настаивала на взыскании с РАН 30 миллионов рублей.

Арбитражный суд города Москвы отклонил иск о защите деловой репутации производителя ветеринарных препаратов на основе гомеопатии ООО "АлексАнн" к Российской Академии наук. Компания настаивала на взыскании с РАН 30 миллионов рублей.Производитель гомеопатических средств обратился в суд вскоре после публикации статьи "Меморандум №2 (Гомеопатия)" в 2017 году на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН. Представители "АлексАнн" требовали признать сведения в статье не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании, сообщает РИА Новости. Помимо денежной компенсации истец настаивал на удалении этих сведений и публикации Академией опровержения.Представитель компании в зале суда заявил, что после публикации меморандума продажи "АлексАнн" упали. По мнению истца, наличие государственной регистрации у гомеопатических средств говорит о существовании научных оснований для применения таких препаратов (согласно закону, при регистрации лекарственных средств необходимо подтверждение их эффективности).Представитель Академии наук не признал иск компании. Согласно его заявлению в суде, опубликованная статья не является официальной позицией РАН. Меморандум – это мнение отдельной группы ученых, высказанное в дискуссии о гомеопатических средствах. Рекомендации, изложенные в нем, нельзя классифицировать как порочащие репутацию сведения.Ответчик также отметил отсутствие со стороны истца доказательств эффективности гомеопатических средств и доказательств факта нанесенного ущерба – его размера и связи с публикацией.В меморандуме Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой. В публикации сообщается в том числе об отсутствии доказательств эффективности препаратов после множества клинических исследований. Группа ученых, подготовивших статью, не считает гомеопатические средства безвредными: больные тратят значительные средства на недействующие препараты вместо покупки лекарств с доказанной эффективностью.