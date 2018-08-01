Известному рэперу Тимати не удалось разжалобить судей своими
оправданиями. Спонтанный концерт в центре Москвы обернулся для музыканта серьезным штрафом.
Известному рэперу Тимати не удалось разжалобить судей своими
оправданиями. Спонтанный концерт в центре Москвы обернулся для музыканта серьезным штрафом.
Популярным рэперам Тимати (Тимуру Юнусову) и Егору Криду (Егору
Булаткину) пришлось провести 1 августа в Тверском районном суде Москвы. По
итогам заседания их признали виновными в административном правонарушении – по
статье "Организация массового одновременного пребывания или передвижения
граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".
Теперь Тимати придется раскошелиться на 20 тысяч рублей. Это
расплата за спонтанный концерт на крыше
Hummer. Вместе с Егором Кридом в ночь
на 21 июня рэпер устроил импровизированное выступление на Большой Дмитровке.
Артисты забрались на машину и исполняли песни, напоминает RT. В результате прохожие запрудили проезжую
часть, движение было затруднено.
Тимати с решением суда не согласен. Музыкант утверждает, что
автомобиль, на который он забрался, не блокировал проезд, ситуация не
создавала угрозы для жизни и здоровья людей. По словам рэпера,
импровизированный концерт продолжался около семи минут, а окружающие затем отправились по своим делам в хорошем настроении.
Музыканту в последнее время приходится прилагать немало усилий для привлечения внимания к своей персоне. Не так давно в Сети появилась информация о его расставании с Анастасией Решетовой, оказавшаяся фейком. Задачей было подогреть интерес к Тимати и его новым бизнес-проектам: казахской певице Назиме Джанибековой (НАZИМА) и открытому в конце июня салону красоты.
Уличный концерт 21 июня был не чем иным, как презентацией последнего. Дело окончилось скандалом и возбуждением дела.