Известному рэперу Тимати не удалось разжалобить судей своими оправданиями. Спонтанный концерт в центре Москвы обернулся для музыканта серьезным штрафом.

Известному рэперу Тимати не удалось разжалобить судей своимиоправданиями. Спонтанный концерт в центре Москвы обернулся для музыканта серьезным штрафом.Популярным рэперам Тимати (Тимуру Юнусову) и Егору Криду (ЕгоруБулаткину) пришлось провести 1 августа в Тверском районном суде Москвы. Поитогам заседания их признали виновными в административном правонарушении – постатье "Организация массового одновременного пребывания или передвиженияграждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".Теперь Тимати придется раскошелиться на 20 тысяч рублей. Эторасплата за спонтанный концерт на крышеHummer. Вместе с Егором Кридом в ночьна 21 июня рэпер устроил импровизированное выступление на Большой Дмитровке.Артисты забрались на машину и исполняли песни, напоминает RT. В результате прохожие запрудили проезжуючасть, движение было затруднено.Тимати с решением суда не согласен. Музыкант утверждает, чтоавтомобиль, на который он забрался, не блокировал проезд, ситуация несоздавала угрозы для жизни и здоровья людей. По словам рэпера,импровизированный концерт продолжался около семи минут, а окружающие затем отправились по своим делам в хорошем настроении.Музыканту в последнее время приходится прилагать немало усилий для привлечения внимания к своей персоне. Не так давно в Сети появилась информация о его расставании с Анастасией Решетовой, оказавшаяся фейком. Задачей было подогреть интерес к Тимати и его новым бизнес-проектам: казахской певице Назиме Джанибековой (НАZИМА) и открытому в конце июня салону красоты.Уличный концерт 21 июня был не чем иным, как презентацией последнего. Дело окончилось скандалом и возбуждением дела.