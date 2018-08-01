Самой обсуждаемой новостью в Белоруссии стало здоровье национального лидера, который бессменно руководит страной 24 года. У Александра Лукашенко то ли инсульт, то ли обострение диабета. Стоило ему три дня не появиться на публике, как злые языки начали искать замену батьке. Сам он, ни на что не обращая внимания, вышел на работу и с новыми силами накинулся на Россию.

Самойобсуждаемой новостью в Белоруссии стало здоровье национального лидера, которыйбессменно руководит страной 24 года. У Александра Лукашенко то ли инсульт, толи обострение диабета. Стоило ему три дня не появиться на публике, как злыеязыки начали искать замену батьке. Сам он, ни на что не обращая внимания, вышелна работу и с новыми силами накинулся на Россию.За два с лишнимдесятка лет нахождения у власти Александр Лукашенко эволюционировал изначинающего управленца в настоящего политического гуру. Батьку в Белоруссииуважают и боятся, при всех своих недостатках ему удается умело маневрироватьмежду Россией, Западом и своим народом.Новостьо том, что у 63-летнего Лукашенко инсульт прозвучала как гром среди ясногонеба. До этого президент считался человеком с отменным здоровьем: он активнозанимался спортом, лично принимал участие в уборке картошки и за многие годы надолгоне выпадал из информационного пространства.МестныеСМИ, в силу специфики политического устройства Белоруссии, об инсульте своеголидера, понятнее дело, не написали. Зато на форумах и в социальных сетях поползлислухи: национальный лидер серьезно болен.Началиуже подыскивать ему замену и пришли к выводу, что в полностью зачищенномполитическом поле преемником Лукашенко может стать разве что премьер-министр АндрейКобяков. По конституции страны именно он должен исполнять обязанностипрезидента в случае недееспособности или смерти главы государства.Несмотря навысокую должность, известно о Кобякове не так много. Глава правительства сторонитсяпубличности и в целом остается в тени Лукашенко и его администрации. Второй человек в государстве – сторонникосторожных экономических реформ, евразийской интеграции и более тесныхотношений с Москвой.эти самые отношения как раз и не очень клеятся в последнее время. Даже сейчас,исчезнув на несколько дней и появившись накануне, 31 июля на публике, "сраженныйинсультом" Лукашенко как ни в чем не бывало набросился на Россию.В свете и так непростых торгово-экономических отношений между нашимистранами, глава братской республики заявил о планах ослабить зависимость отроссийского рынка. Лукашенко поставил задачу чиновникам активнее искать новыерынки сбыта белорусской продукции.Тут можно вспомнить, как совсем недавно белорусский президент жаловался, чтоРоссия, дескать, его постоянно наклоняет. Батька обиделся на то, что Москвасоздает препоны на пути молочной продукции и других товаров. "Мы делаемдоброе дело, но стоим на коленях", – заявил Лукашенко.Надоотметить, что взаимоотношения Минска и Москвы еще с 90-х годов строились навзаимных обещаниях и видимости сближения. В 1999 году Лукашенко и Ельцинподписали договор о создании Союзного государства, которое по сути таковым досих пор не стало.В отношениях России и Белоруссии в последнее десятилетиенаблюдались то потепления, то резкое охлаждение. Спорные вопросы по поводувведения единой валюты также не находили и не находят решения.Ситуацию усугубили и газовыескандалы. Сокращение подачи газа Москвой в Белоруссию и последующее прекращениепоставок вызвали негодование со стороны Лукашенко. Он заявил, что, если Россияне исправит ситуацию, Белоруссия разорвет с ней все предыдущие договоренности.Кромегазового скандала, имели место и молочные конфликты, когда Москва запрещалаввоз белорусских молочных продуктов. Но все эти сложности преодолевались посхеме "милые бранятся – только тешатся". После каждой встречипрезидентов двух стран, и Путин, и Лукашенко, говорили о том, что и в ихотношениях, и в сотрудничестве государств никаких проблем не существует.Видимо, через несколько дней история повторится. Дело в том, что поданным разных источников, в ближайшее время в Сочи должна была состоятьсявстреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. О визитебелорусского лидера главы государств договорились неделю назад.Можно предположить, что болезнь батьки на самом деле чисто дипломатическая,а целью псевдоинсульта было или нежелание встречаться с российским президентомили Лукашенко решил взять тайм-аут для более серьезной подготовки к беседе сроссийским лидером.