На подмосковном полигоне Алабино прошел четвертый день танкового биатлона. В заезде соревновались боевые машины из Вьетнама, Киргизии, Армении и Мьянмы. В этом году география участников расширилась - прилетели команды из 32 стран.

На подмосковном полигоне Алабино прошел четвертый день танкового биатлона. В заезде соревновались боевые машины из Вьетнама, Киргизии, Армении и Мьянмы. В этом году география участников расширилась — прилетели команды из 32 стран.Ехать максимально быстро и пропускать препятствия или, наоборот, медленно и аккуратно объезжать столбики — каждая из команд на танковом биатлоне выбирает свою тактику. Вьетнамцы в первом заезде, например, решили не торопиться.Вьетнам идёт медленно, аккуратненько на брод, хотя обычно это препятствие проходят на максимальных скоростях, чтобы не терять время. В этом году ввели новые правила: если пройдено неправильно препятствие, то экипаж выходит из машины и проверяет все детали, чтобы дальше отправиться по своему кругу.Такое правило ввели не случайно. В прошлом году одна из команд подсчитала, что можно ошибаться на препятствиях и терять баллы, зато финишировать первой и таким образом все равно лидировать по очкам. Теперь необходимо тормозить при ошибках и терять ещё и время. Были и другие неспортивные способы приблизить победу — использование более точных, чем у соперников снарядов с высокой начальной скоростью или чистка конкурсного танка от лишних деталей, например участков брони, чтобы сделать его легче и, соответственно быстрее.Всего заездов было три. В первом по предварительным подсчетам лидирует Киргизия, во втором — Белоруссия, а в третьем — Россия, но фавориты могут и поменяться после подсчёта ошибок. Тем более, что среди команд было много таких, кто удивил качеством подготовки команд."Это, Казахстан, Беларусь, кроме того, хотелось бы отметить Армению. На танковом биатлоне у них молодые парни, проходящие службу по призыву. Приятно удивили команды из Узбекистана. Стабильные результаты показали Иран и Сербия. Ну, а сирийцы имеют боевой опыт и выставляют опытных, не призывников", — отметил Иван Бувальцев, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ.А вот на конкурсе полевой кухни разница в сроках службы небольшая — все повара опытные настолько, что даже из скромного набора продуктов могут сотворить кулинарный шедевр, разумеется, уложившись в отведённое время.Танковый биатлон и полевая кухня — только 2 из 28 конкурсов входящих в программу армейских игр. Они проходят на более, чем 20 полигонах России и в других странах — Армении, Китае, Казахстане, Иране и Белоруссии. На каждом из этапов военные не только выясняют, кто точнее стреляет и быстрее проходит полосу препятствий, но и самое главное — обмениваются опытом своей нелегкой работы.