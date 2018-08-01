Тела троих погибших мужчин в Центрально-Африканской республике были найдены рядом с обстрелянной машиной.

Тела троих погибших мужчин в Центрально-Африканской республике были найдены рядом с обстрелянной машиной.Как передает ТАСС, об этом рассказала представитель канцелярии генсека ООН Эри Канеко. При этом она сослалась на сообщение миротворцев ООН, патруль которых обнаружил погибших рядом с брошенным автомобилемна дороге к северу от Сибю в префектуре Кемо.Министерство иностранных дел России сообщило о том, что при убитых были найдены журналистские документы, выданные на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. При этом посольство РФ в ЦАР не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов.Орхан Джемаль занимался журналистскими расследованиями, работал во многих "горячих точках" мира. Сотрудничал с такими изданиями, как "Вечерняя Москва", "Независимая газета", "Новая газета", "Русский Newsweek" и другие. В 2011 году был тяжело ранен в ногу в ливийском Триполи.Александр Расторгуев был кинорежиссером-документалистом. Работал на ГТРК "Дон" и телеканале НТВ. На его счету более десятка лент, многие из них получили российские и международные награды.Кирилл Радченко являлся телеоператором и фотографом. Работал в информационном агентстве Anna-news, а также в различных студиях видеопродакшена.