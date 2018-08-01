Американский президент Дональд Трамп объявил о том, что возведение стены на границе с Мексикой уже началось. Об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками в штате Флорида. Он подчеркнул, что возведение заграждения необходимо для безопасности границ Соединенных Штатов, отметив, что на строительство потребуются дополнительные средства.

Американский президент Дональд Трамп объявил о том, что возведение стены на границе с Мексикой уже началось. Об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками в штате Флорида. Он подчеркнул, что возведение заграждения необходимо для безопасности границ Соединенных Штатов, отметив, что на строительство потребуются дополнительные средства.Как заявил своим сторонникам Дональд Трамп, администрацияСША стремится максимально обезопасить границы. Одним из элементов системыстанет стена на границе с Мексикой, часть которой в настоящее время ужестроится."Много людей не знают, но мы уже начали строить стену. У насесть 1,6 миллиарда долларов, и мы начали сооружать большие участки стены, но,мы будем об этом говорить, нам нужно больше, – заявил американский лидер. – Мыбудем идти на решительные действия, но мы их получим".Президент Соединенных Штатов отметил, что особые заслуги вобеспечении безопасности границ принадлежат сотрудникам миграционно-таможеннойслужбы и других профильных ведомств. Помочь им в охране рубежей США должна возводимаястена, подчеркнул Трамп.Он заявил сторонникам, что республиканцы выступают за сильныеграницы и отсутствие преступности. "Демократы выступают за открытиеграницы", – сказал Трамп, подчеркнув, что политика оппонентов вызовет массивноераспространение преступности. "Этого не произойдет", – заявиламериканский лидер.В то же время, по словам Дональда Трампа, на обеспечение обозначенныхмер безопасности необходимы дополнительные средства. Он отметил, что для ихвыделения, возможно, придется "пойти на достаточно радикальные меры",не уточнив, о чем конкретно идет речь.Строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики былоодним из главных предвыборных обещаний Трампа. Таким образом он обещалостановить незаконную иммиграцию из соседней страны. Изначально президент СШАпланировал построить стену на средства Мексики, однако ее власти выступили категорическипротив участия в возведении заграждения.Отметим, что непосредственно к строительству стены на южнойгранице власти США приступили буквально через две недели после того, какДональд Трамп встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Переговорыдвух президентов, состоявшиеся 16 июля, продолжались четыре часа. За это время главыдвух государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, международныепроблемы и двустороннего сотрудничества.