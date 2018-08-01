Американский президент Дональд Трамп объявил о том, что возведение стены на границе с Мексикой уже началось. Об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками в штате Флорида. Он подчеркнул, что возведение заграждения необходимо для безопасности границ Соединенных Штатов, отметив, что на строительство потребуются дополнительные средства.
Американский президент Дональд Трамп объявил о том, что возведение стены на границе с Мексикой уже началось. Об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками в штате Флорида. Он подчеркнул, что возведение заграждения необходимо для безопасности границ Соединенных Штатов, отметив, что на строительство потребуются дополнительные средства.
Как заявил своим сторонникам Дональд Трамп, администрация
США стремится максимально обезопасить границы. Одним из элементов системы
станет стена на границе с Мексикой, часть которой в настоящее время уже
строится.
"Много людей не знают, но мы уже начали строить стену. У нас
есть 1,6 миллиарда долларов, и мы начали сооружать большие участки стены, но,
мы будем об этом говорить, нам нужно больше, – заявил американский лидер. – Мы
будем идти на решительные действия, но мы их получим".
Президент Соединенных Штатов отметил, что особые заслуги в
обеспечении безопасности границ принадлежат сотрудникам миграционно-таможенной
службы и других профильных ведомств. Помочь им в охране рубежей США должна возводимая
стена, подчеркнул Трамп.
Он заявил сторонникам, что республиканцы выступают за сильные
границы и отсутствие преступности. "Демократы выступают за открытие
границы", – сказал Трамп, подчеркнув, что политика оппонентов вызовет массивное
распространение преступности. "Этого не произойдет", – заявил
американский лидер.
В то же время, по словам Дональда Трампа, на обеспечение обозначенных
мер безопасности необходимы дополнительные средства. Он отметил, что для их
выделения, возможно, придется "пойти на достаточно радикальные меры",
не уточнив, о чем конкретно идет речь.
Строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики было
одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Таким образом он обещал
остановить незаконную иммиграцию из соседней страны. Изначально президент США
планировал построить стену на средства Мексики, однако ее власти выступили категорически
против участия в возведении заграждения.
Отметим, что непосредственно к строительству стены на южной
границе власти США приступили буквально через две недели после того, как
Дональд Трамп встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Переговоры
двух президентов, состоявшиеся 16 июля, продолжались четыре часа. За это время главы
двух государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, международные
проблемы и двустороннего сотрудничества.