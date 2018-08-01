Совет по развитию цифровой экономики, созданный при верхней палате парламента, займется экспертной поддержкой законотворческой деятельности сенаторов в этой сфере. Об этом сообщил зампред Совфеда, председатель Совета, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. По его словам, созданный совещательный орган также поможет разработке соответствующих программ на региональном уровне.

Совет по развитию цифровой экономики, созданный при верхней палате парламента, займется экспертной поддержкой законотворческой деятельности сенаторов в этой сфере. Об этом сообщил зампред Совфеда, председатель Совета, секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. По его словам, созданный совещательный орган также поможет разработке соответствующих программ на региональном уровне.По словам Андрея Турчака, задача Совета – стать профессиональнойплощадкой, на которой будет обсуждаться законодательная база для цифровойэкономики. "Включаться в работу нужно на ранней стадии формированияконцепций законопроектов", – заявил он, призвав избегать излишнейзарегулированности и не пытаться все "зашить" в один документ, ввиду того, чтоскорость его принятия меньше скорости изменений потребностей рынка.Как подчеркнул Андрей Турчак, Совет – это не какой-то бюрократическийорган, а экспертная площадка для сбора и обобщения идей с последующейвыработкой конкретных решений. По его словам, чтобы обеспечить прорыв, окотором Владимир Путин говорил в послании Федеральному Собранию, к развитиюцифровой экономики "должны подключиться все". Для этого, заметил секретарьгенсовета "Единой России", требуется понимание того, что даннаяобласть – это не только IT, но и качественно новая медицина, образование, городадля комфортной жизни, цифровые госуслуги, экономика, нацеленная на лучших специалистов,экономическая и национальная безопасность.К настоящему времени известно, что в своей работе Советбудет уделять повышенное внимание нескольким направлениям: "Обеспечениесистемности и сбалансированности развития цифровой экономики в субъектах Федерации","Повышение конкурентоспособности российских технологий и обеспечение цифровогосуверенитета", "Развитие человеческого капитала цифровой экономики" и"Цифровизация государственного управления".Свои заседания Совет по развитию цифровой экономики будетпроводить, в основном, в регионах, на производственных площадках. Благодаряэтому в дискуссиях смогут принимать участие больше региональных экспертов, аместные предприниматели и представители региональных властей получатвозможность увидеть и перенять лучшие практики для дальнейшего использования ихв своей работе.Андрей Турчак также рассказал, что Совет разработаетметодику учета затрат регионов на развитие цифровой экономики. Этот вопрос,напомнил он, поднимался в апреле, и президент Владимир Путин распорядился рассмотретьвозможность включения затрат регионов на развитие цифровой экономики в составзатрат, учитываемых при определении размера дотаций. "Учитывая, что СоветФедерации – это палата регионов, считаю необходимым привлечь наш Совет кучастию в разработке методики учета таких затрат при формировании "модельныхбюджетов" и расчете размера дотаций, – подчеркнул законодатель. – Это создастреальную основу для участия регионов в развитии цифровой экономики".Турчак обратил внимание представителей регионов на тотмомент, что одной из выгод цифровизации является повышение эффективностигосрасходов. И при умелом использовании этого инструмента у субъектов Федерациипоявятся дополнительные финансы на развитие. "Заказчиками цифровизациидолжны стать не айтишники, а генеральные директора предприятий, отраслевыеобъединения и регуляторы отрасли, – уверен глава Совета. – Все они должны знатьо реальном экономическом эффекте, который уже сегодня получают многие компании,и инвестировать в цифровизацию производства".Согласно статистике, объем частных инвестиций в цифровизациюв России составляет лишь около 2,2% ВВП. При этом, в Соединенных Штатаханалогичный показатель составляет 5%, в странах Западной Европы – приближается к4%. Чтобы Россия имела цифровой суверенитет и устойчивое развития экономики, необходимаподдержка и развитие отечественных производителей инфраструктурных решений,платформ и технологий, необходимых для цифровизации, уверен Андрей Турчак,"Нужно сосредоточиться на развитии и продвиженииконкурентоспособных отечественных разработок, а не на приобретении готовыхиностранных продуктов или зарубежного оборудования", – сказал он.Вице-спикер верхней палаты парламента считает, что нашейстране следует расширять рынки сбыта, что позволит отечественным производителямстать еще более конкурентоспособными в плане цены. "Это сложный путь, но толькотак можно создать прочный фундамент цифровой экономики на будущее", – заключилон.Напомним, Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде былсоздан в апреле 2018 года. В его состав включены члены верхней палатыпарламента, представители профильных министерств и ведомств, руководители регионов,научные деятели, представители профессиональных объединений, госкомпаний, предприниматели.Первое заседание совещательного органа под председательством вице-спикераверхней палаты парламента Андрея Турчака состоялось 1 августа в Калининградскойобласти.