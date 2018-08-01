Число погибших от жары в ближайшие годы резко возрастет. По самым скромным подсчетам ученых, счет жертвам пойдет на тысячи.

Число погибших от жары в ближайшие годы резко возрастет. Посамым скромным подсчетам ученых, счет жертвам пойдет на тысячи.В тропических и субтропических регионах число пострадавшихот жгучего солнца к 2080 году станет в пять раз больше. Всему виной – изменениеклимата и вызванные этим экстремальные погодные явления.В австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурнсмертность от погодных бедствий, по сравнению с периодом 1971-2010 годов, возрастетна 471%. Жертв станет заметно больше в Индии, Греции, Япониии Канаде. Еще больше усугубят ситуацию сопутствующие аномальной жареприродные катастрофы – засуха и пожары.Это самый пессимистичный сценарий из тех, которые просчиталиученые Университета Монаша в Мельбурне. Исследователи разработали модельдля оценки количества смертей, связанных с жарой,в 20 странах в период 2031-2080 годов. При этом учитывалисьобъемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжиганииископаемого топлива, плотность населения в регионах, а также различныестратегии по смягчению последствий зноя.Страшных последствий нерачительного хозяйствования человекана планете можно избежать, считают ученые. Они рекомендуют соблюдать Парижскоесоглашение по климату. В подписанном в 2015 году документе страны договорились не допустить роста средней температуры планеты больше,чем на 1,5 градуса. Если все же потеплеет на два градуса, томожно ожидать непредсказуемых изменений – в частности, интенсивного таянияледников и резкого повышения уровня моря. С лица Земли в первую очередьисчезнут населенные острова, следом – прибрежные мегаполисы, пишет EurekAlert!.