Число погибших от жары в ближайшие годы резко возрастет. По
самым скромным подсчетам ученых, счет жертвам пойдет на тысячи.
Число погибших от жары в ближайшие годы резко возрастет. По
самым скромным подсчетам ученых, счет жертвам пойдет на тысячи.
В тропических и субтропических регионах число пострадавших
от жгучего солнца к 2080 году станет в пять раз больше. Всему виной – изменение
климата и вызванные этим экстремальные погодные явления.
В австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн
смертность от погодных бедствий, по сравнению с периодом 1971-2010 годов, возрастет
на 471%. Жертв станет заметно больше в Индии, Греции, Японии
и Канаде. Еще больше усугубят ситуацию сопутствующие аномальной жаре
природные катастрофы – засуха и пожары.
Это самый пессимистичный сценарий из тех, которые просчитали
ученые Университета Монаша в Мельбурне. Исследователи разработали модель
для оценки количества смертей, связанных с жарой,
в 20 странах в период 2031-2080 годов. При этом учитывались
объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании
ископаемого топлива, плотность населения в регионах, а также различные
стратегии по смягчению последствий зноя.
Страшных последствий нерачительного хозяйствования человека
на планете можно избежать, считают ученые. Они рекомендуют соблюдать Парижское
соглашение по климату. В подписанном в 2015 году документе страны договорились не допустить роста средней температуры планеты больше,
чем на 1,5 градуса. Если все же потеплеет на два градуса, то
можно ожидать непредсказуемых изменений – в частности, интенсивного таяния
ледников и резкого повышения уровня моря. С лица Земли в первую очередь
исчезнут населенные острова, следом – прибрежные мегаполисы, пишет EurekAlert!.