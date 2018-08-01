Украина не перестает
надеяться на то, что строительство газопровода Северный поток – 2 остановится.
Киев боится потерять транзитную трубу и делает все для того, чтобы масштабный проект
приказал долго жить.
Украина не перестает
надеяться на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" остановится.
Киев боится потерять транзитную трубу и делает все для того, чтобы масштабный проект
приказал долго жить.
Коммерческий директор
украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко просто мечтает о новых
американских санкциях против России. В интервью Deutsche Welle он рассказал,
каким образом Киев намерен остановить строительство газопровода "Северный
поток-2".
Помимо
помощи из-за океана, на Украине рассчитывают, что Германия откажется от
магистрали. В Киеве, по всей видимости, забыли, что Ангела Меркель уже подписала
соответствующие разрешения, а немецкие компании приступили к прокладке трубы со своей стороны.
"Важным
фактором является позиция немецкой стороны, в последнее время эволюционирует. И
нам кажется, что до немецких политиков может дойти понимание, что этот проект
реально опасен как для Германии, так и для всей Европы", – тем не менее
заявил Ветренко.
Также
коммерческий директор "Нафтогаза" понадеялся, что Дания сможет
замедлить строительство, если не выдаст соответствующее разрешение. "Северный
поток-2" – это политический проект, нацеленный на коррумпирование
европейских политиков, нацеленный на разделение единства Европы, на уничтожение
европейского проекта", – заключил один из руководителей "Нафтогаза".
Напомним, что сегодня Дания остается последней
европейской противницей реализации проекта газопровода. Ранее в Конгресс США
был внесен законопроект, предлагающий введение санкций в отношении "Северного
потока – 2", его автором выступал сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо. Пока
что этот пакет ограничительных мер не принят.
Тем
временем, США уже договорились с Европой об увеличении импорта американского
сжиженного газа. Проблема состоит в том, что в странах ЕС пока нет достаточных
мощностей для приема больших объемов голубого топлива.