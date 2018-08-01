Украина не перестает надеяться на то, что строительство газопровода Северный поток – 2 остановится. Киев боится потерять транзитную трубу и делает все для того, чтобы масштабный проект приказал долго жить.

Украина не перестаетнадеяться на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" остановится.Киев боится потерять транзитную трубу и делает все для того, чтобы масштабный проектприказал долго жить.Коммерческий директорукраинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко просто мечтает о новыхамериканских санкциях против России. В интервью Deutsche Welle он рассказал,каким образом Киев намерен остановить строительство газопровода "Северныйпоток-2".Помимопомощи из-за океана, на Украине рассчитывают, что Германия откажется отмагистрали. В Киеве, по всей видимости, забыли, что Ангела Меркель уже подписаласоответствующие разрешения, а немецкие компании приступили к прокладке трубы со своей стороны."Важнымфактором является позиция немецкой стороны, в последнее время эволюционирует. Инам кажется, что до немецких политиков может дойти понимание, что этот проектреально опасен как для Германии, так и для всей Европы", – тем не менеезаявил Ветренко.Такжекоммерческий директор "Нафтогаза" понадеялся, что Дания сможетзамедлить строительство, если не выдаст соответствующее разрешение. "Северныйпоток-2" – это политический проект, нацеленный на коррумпированиеевропейских политиков, нацеленный на разделение единства Европы, на уничтожениеевропейского проекта", – заключил один из руководителей "Нафтогаза".Напомним, что сегодня Дания остается последнейевропейской противницей реализации проекта газопровода. Ранее в Конгресс СШАбыл внесен законопроект, предлагающий введение санкций в отношении "Северногопотока – 2", его автором выступал сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо. Покачто этот пакет ограничительных мер не принят.Темвременем, США уже договорились с Европой об увеличении импорта американскогосжиженного газа. Проблема состоит в том, что в странах ЕС пока нет достаточныхмощностей для приема больших объемов голубого топлива.