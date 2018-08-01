Мечты Украины о собственной независимой церкви, похоже, окончательно растаяли. Порошенко уволил замглавы своей администрации, который курировал вопросы об автокефалии. Тот обещал президенту завершить работу ко Дню крещения Руси, и Порошенко неоднократно публично об этом заявлял. Но религиозный раскол не прошел.

Мечты Украины о собственной независимой церкви, похоже, окончательно растаяли. Порошенко уволил замглавы своей администрации, который курировал вопросы об автокефалии. Тот обещал президенту завершить работу ко Дню крещения Руси, и Порошенко неоднократно публично об этом заявлял. Но религиозный раскол не прошел.На идее автокефалии для Украинской православной церкви можно поставить крест: ответственный за переговоры с константинопольским престолом сотрудник президентской администрации Ростислав Павленко уволен, и это означает, по мнению экспертов, что политико-религиозный проект провалился."Независимую церковь и собственного патриарха Петр Порошенко торжественно обещал Украине уже неоднократно. Последний раз буквально несколько дней назад. И вот из Константинополя пришло письмо — ни слова об автокефалии, лишь призывы избежать раскола", — говорит Михали Погребинский, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.Возможно, сыграло свою роль недавнее празднование 1030-летия Крещения Руси, на которое в украинской столице от канонического Московского патриархата собрались сотни тысяч людей — не в пример больше, чем от никем не признанного раскольнического Киевского патриархата."Скорее всего, всплыли какие-то факты, к примеру, о попытке подкупа Константинопольского патриархата — это вполне могло послужить причиной. Кроме того, тема очень непростая, не только нормальные люди выступают против автокефалии, но и многие раскольники недовольны этим фактом", — считает Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета.Вся Украина успела уже выучить, что такое автокефалия, и зачем стране нужен томос — специальный указ вселенского патриарха о предоставлении независимости поместной церкви. Но обещания Петра Порошенко в очередной раз не выполнены, а ведь уже в следующем году в стране президентские выборы. Козырей на руках у Порошенко все меньше, а претензий к нему все больше."В случае потери контроля над страной в отношении нынешней власти начнутся многочисленные расследования. Порошенко обязательно пойдет на выборы, поскольку у него попросту нет альтернативы. Кроме того, политика будет подталкивать на это вся его команда. Они сродни велосипедистам, которые не могут прекратить крутить педали, поскольку в таком случае сразу же упадут", — объясняет Виктор Суслов, кандидат экономических наук, в 1997-1998 годах – министр экономики Украины.Кресло под Порошенко шатается. Один из депутатов Верховной Рады посчитал фотографии, на которых Петр Порошенко демонстрирует оружие, купленное на его личные средства для украинской армии, разглашением государственной тайны. Что самое удивительное, Служба безопасности Украины начала расследование. Опубликована даже повестка о вызове на допрос свидетеля по этому уголовному делу.