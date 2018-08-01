Казалось бы, что украинские власти сделали уже все возможное, чтобы дистанцироваться от России как можно дальше. Но, оказывается, нет: глава СНБО предложил ввести уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Москвой.

Казалось бы, что украинские власти сделали уже всевозможное, чтобы дистанцироваться от России как можно дальше. Но, оказывается,нет: глава СНБО предложил ввести уголовную ответственность за экономическоесотрудничество с Москвой.Господину Турчинову кажется, что нужна не толькоморальная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержкустраны-агрессора для тех, кто закупает в России вещи, которые могутпроизводиться на Украине.Политик, сыгравший немалую роль в последнем кровавом майдане,так болезненно отреагировал на то, что филиал "Украинских железных дорог"заключил договор с "РЖД" на покупку 96 наградных знаков "Почетныйжелезнодорожник".В этом нет ничего удивительного, ведь по данным Государственной службы статистики, с января помай 2018 года больше всего товаров Украина закупила именно в России: общаясумма превысила три миллиарда долларов. Импорт из России вырос почти на28% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.Украина по-прежнему покупает в России оборудование изапчасти, технику и товары народного потребления. В конце концов, Незалежнаяпотребляет российский газ, при этом гордо заявляя о том, что покупает его пореверсу из Европы.А "Украинские железные дороги" покупают в России не толькозначки, но и технику для ремонта путей, расходные материалы и много чего еще. Кпримеру, уже после сегодняшнего предложения Турчинова о посадках за торговлю сРоссией, в компании заявили об уже заключенном договоре на покупку электромагнитныхреле российской компании "Элтеза" на сумму 10 миллионов гривен.Очевидно, что политика замещения российской продукции, так усерднопроводимая украинскими властями с 2014 года, провалилась. Сама жизньдоказывает, что Киев не может обойтись без своего ближайшего соседа. Связи,выстраивавшиеся десятилетиями, разорвать не так-то просто.Примеров этому не счесть. Сегодня же стало известно, что украинское военноеруководство поздравило своих солдат агитационным роликом, который практически словов слово повторяет российское видео.Украинские агитаторы сели в лужу, но пытаются сохранить лицои говорят, что дословное повторение фраз, взятых из российскогоролика о Войсках специальных операций, на самом деле – тонкий троллинг.Получается, что Турчинов, предложивший сажать за экономические связи сРоссией, тоже пошутил. Или он таким образом готовит действующий режим котправке в лагеря?В первую очередь, по замыслу Кровавогопастора, посадить следует Петра Порошенко за его шоколадную фабрику в России. Егоже можно отправить за решетку и за покупку российского газа. Ну и заодно нанары сядут украинские министры, одобряющие сотрудничество с Россией в атомнойэнергетике.Сколько бы не говорили на Украине о разрыве связей с Россией, на практикесделать это не получается. Понятно, что большинство громких заявлений представляютсобой или предвыборный пиар (в 2019 году на Украине пройдут выборы президента)или попытка заработать очки на европейской политической сцене.Кстати, о выборах. Все тот же Александр Турчинов считает,что Россия может попытаться оказать влияние на результаты украинских выборов.Но тут уж и сказать нечего: видимо, главе СНБО не дают покоя лавры американскогопрокурора Мюллера, ведущего расследованиеподозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскимиспецслужбами.