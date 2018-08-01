В Санкт-Петербурге ушла из жизни актриса, лауреат театральной премии Золотая маска Людмила Глухова. Артистке было 55 лет.

В Санкт-Петербурге ушла из жизни актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" Людмила Глухова. Артистке было 55 лет.Известие о смерти Глуховой потрясла ее знакомых и друзей, передает . "Не стало нашей коллеги... Светлого человека, жизнерадостного, умного, талантливого, мыслящего, чувствующего, понимающего... Это не укладывается в голове, это тяжело осознавать, это невыносимо больно", К сожалению, жизнь такова, что страшные вести приходят внезапно и неожиданно", – выражают соболезнования представители культурно-досугового центра "Красногвардейский".Знакомые Глуховой отметили, что в качестве художественного руководителя она была незаменима для всех творческих коллективов и студий. Творческие деятели отмечают, что благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступлений артистов-любителей на самых разных площадках Петербурга и других городов.Причину смерти актрисы в данный момент не называют. Известно, что прощание с артисткой состоится 2 августа в Большом зале крематория на Шафировском проспекте.Напомним, что Глухова родилась в Иркутской области, окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2005 году она стала лауреатом театральной премии "Золотая маска" за роль в спектакле "Песни дождя". Более того, артистка появлялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".