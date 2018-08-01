Уругвайский нападающий АбельЭрнандес 31 июля не смог пройти медосмотр. Поэтому московский футбольный клуб ЦСКА не станет подписывать контракт с 27-летним футболистом, который является свободным агентом.

Уругвайский нападающий АбельЭрнандес 31 июля не смог пройти медосмотр. Поэтому московский футбольный клуб ЦСКА не станет подписывать контракт с 27-летним футболистом, который является свободным агентом.Как сообщает РИА Новости, в ходе обследования у форварда были обнаружены проблемы с ахилловым сухожилием и коленом. Ранее уругваец выступал за английский клуб "Халл". В прошлом сезоне из-за травмы ахиллова сухожилия он сыграл лишь в 10 матчах.