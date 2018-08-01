УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Петренко Тамары Сергеевны, 05.01.1929 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Петренко Тамары Сергеевны, 05.01.1929 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 15.09.2016 года.Приметы: на вид 85-90 лет, рост.155, нормального телосложения, волосы короткие седые.Была одета: серая вязанная шапка, куртка темно-бордового цвета, брюки тонкие бежевого цвета, кофта белого цвета, бело-серые мокасины.Особые приметы: на правом виске круглый шрам от операции на коже, заходящий за бровь.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93