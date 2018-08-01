УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Урусова Аслана Халитовича...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Урусова Аслана Халитовича, 29.05.1978 года рождения, уроженца Карачаево-Черкесской республики, местонахождение которого неизвестно с 06.11.2006 года.Приметы: на вид 30 лет, высокого роста, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы темные, волнистые.Особые приметы: татуировки - на мизинце левой руки геометрическая фигура – ромб; на левой руке (предплечье) изображение розы в колючей проволоке.Был одет: черная куртку на молнии, темно-синие джинсы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93