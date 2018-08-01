ОМВД России по району Гольяново устанавливает местонахождение пропавшего без вести Жигалова Павла Викторовича...

ОМВД России по району Гольяново устанавливает местонахождение пропавшего без вести Жигалова Павла Викторовича, 27.12.1968 года рождения, который 25 июля 2018 года ушёл из дома на Байкальской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 48-50 лет, рост 160-170 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые.Одет: синие джинсы, голубая рубашка в клетку, чёрные туфли.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48, в службу «102» (с мобильных телефонов – 112) или по телефону в ОМВД России по району Гольяново 8(495)467-63-47, 8(495)467-37-59.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73