На севере Индии из-за обрушившихся на страну муссонных ливней погибли 106 человек, пострадали более ста. Прибрежные районы городов штата Уттар-Прадеш оказались затоплены из-за резкого подъема уровня воды в реках.

На севере Индии из-за обрушившихся на страну муссонных ливней погибли 106 человек, пострадали более ста. Прибрежные районы городов штата Уттар-Прадеш оказались затоплены из-за резкого подъема уровня воды в реках.По данным РИА Новости, пострадали также не менее 600 жилых домов.Причиной гибели людей и животных, как сообщает ТАСС, стали обрушения крыш, удары молний, падения деревьев, а также удары током в результате обрывов линий электропередач.Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх уже поручил местным властям начать спасательные операции, а также оказать финансовую и медицинскую помощь пострадавшим.