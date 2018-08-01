Следователи начали проверку по факту обнаружения тела рабочего в коллекторе на юго-востоке Москвы в микрорайоне Жулебино.

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела рабочего в коллекторе на юго-востоке Москвы в микрорайоне Жулебино.Как передает РИА Новости, об этом рассказала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.По ее словам, погибший 1960 года рождения был обнаружен 1 августа в канализационном коллекторе, расположенном вблизи одного из жилых домов по улице Авиаконструктора Миля. Его коллега был экстренно госпитализирован.По предварительным данным ЧП произошло при проведении плановых работ. Представители Следственного комитета России по Москве проводят расследование случившегося. Причину смерти рабочего установят судебно-медицинские эксперты.