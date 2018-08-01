Выяснилось, что необходимо дополнительно отремонтировать еще несколько участков тепловой сети

Выяснилось, что необходимо дополнительно отремонтировать еще несколько участков тепловой сетиВ Костроме из-за ремонта на теплосетях на месяц закроют движение по Сенному переулку, сообщает комитет городского хозяйства администрации.Рабочие уже капитально отремонтировали 120 метров сетей: старые трубы заменили на современные.«Но время работ были выявлены дополнительные участки сети, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому принято решение о замене данных участков тепловой сети до начала отопительного сезона», - говорят в мэрии.Возобновить движение транспорта планируют к 31 августа.