Большинство предметов выставки ранее не экспонировались
Большинство предметов выставки ранее не экспонировались
В Музее УФСБ по Владимирской области открыли обновленную экспозицию, посвященную столетию органов безопасности в современной России, сообщает .
Одна из самых занимательных частей экспозиции - воссозданный кабинет чекиста.
«В музее мы полностью сделали вот этот кабинет сотрудника Губернской Чрезвычайной комиссии. Постарались воссоздать обстановку именно вот начала XX века, постарались для этого использовать и подлинные вещи, насколько это возможно было собрать», - рассказал руководитель музея Андрей Соловьёв.
Напомним, что музей ведомства находится в здании Управления, посторонним попасть сюда затруднительно. Поэтому планируется увеличивать количество выездных выставок.