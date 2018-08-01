Большинство предметов выставки ранее не экспонировались

Большинство предметов выставки ранее не экспонировалисьВ Музее УФСБ по Владимирской области открыли обновленную экспозицию, посвященную столетию органов безопасности в современной России, сообщает .Одна из самых занимательных частей экспозиции - воссозданный кабинет чекиста.«В музее мы полностью сделали вот этот кабинет сотрудника Губернской Чрезвычайной комиссии. Постарались воссоздать обстановку именно вот начала XX века, постарались для этого использовать и подлинные вещи, насколько это возможно было собрать», - рассказал руководитель музея Андрей Соловьёв.Напомним, что музей ведомства находится в здании Управления, посторонним попасть сюда затруднительно. Поэтому планируется увеличивать количество выездных выставок.