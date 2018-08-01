Водитель, несмотря на предупреждения, не убрал свое авто со стоянки

Водитель, несмотря на предупреждения, не убрал свое авто со стоянкиВ Покрове дорожные рабочие положили новый асфальт вокруг оставленной на парковке у Детской школы искусств машины, сообщает порталМестных жителей заранее попросили освободить площадку. Сделали это все, кроме владельца автомобиля с московскими номерами. Но рабочих это не остановило, они залили новый асфальт, обойдя машину – она так и осталась стоять на месте.Как сообщает портал, в администрации города пообещали в ближайшее время залить асфальтом пустующий участок.