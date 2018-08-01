Установлено, что продавец-кассир магазина, находясь на рабочем месте, продала спиртосодержащий напиток 17-летнему подростку...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Митино в магазине на Дубравной улице выявили факт продажи алкогольной продукции подростку.Установлено, что продавец-кассир магазина, находясь на рабочем месте, продала спиртосодержащий напиток 17-летнему подростку.Сотрудники полиции установили, что в апреле 2018 года продавец уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Митино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56