10-летний американский школьник Кларк Кент побил рекорд знаменитого 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса на стометровке баттерфляем. Мальчик проплыл это расстояние за минуту, девять секунд и 38 миллисекунды, улучшив установленный Фелпсом в 1995 году рекорд более чем на секунду.

10-летний американский школьник Кларк Кент побил рекорд знаменитого 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса на стометровке баттерфляем. Мальчик проплыл это расстояние за минуту, девять секунд и 38 миллисекунды, улучшив установленный Фелпсом в 1995 году рекорд более чем на секунду, сообщает CNN.Свое мастерство Кент продемонстрировал на чемпионате Дальнего Запада в Калифорнии.Молодой спортсмен занимается плаванием всего четыре года. Отец школьника говорит, что тот также показывает успехи в программировании и игре на фортепиано.Тренер также отметил феноменальные способности мальчика.