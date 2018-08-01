Организатору цеха грозит как крупный штраф, так и реальное лишение свободы

Организатору цеха грозит как крупный штраф, так и реальное лишение свободыПолицейские возбудили уголовное дело против 40-летнего арендатора помещения, где обнаружили цех по производству нелегального алкоголя, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Напомним, в конце мая полицейские обнаружили цех с производственным оборудованием. В помещении было 1200 литров спиртосодержащей жидкости и свыше 1800 бутылок готовой алкогольной продукции сомнительного происхождения. Алкоголь должен был попасть в небольших магазинчиках города и района.«Результаты проведенной экспертизы подтвердили – на крепкие спиртные напитки, относящиеся к категории «элитных», были наклеены поддельные федеральные специальные марки. Предварительная стоимость изъятой партии алкоголя составляет 810 тысяч рублей», - говорят в МВД.Отметим, что организатору цеха грозит как крупный штраф, так и реальное лишение свободы (до трех лет со штрафом).