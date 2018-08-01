Оперативники изъяли из оборота 1200 литров спирта и свыше 1800 бутылок поддельного алкоголя. Предварительная стоимость крупной партии составляет 810 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Калужской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере).В конце мая текущего года в ходе мероприятий по пресечению оборота фальсифицированной алкогольной продукции сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Судогодского ОМВД совместно с коллегами из регионального УЭБиПК изъяли из арендуемого подозреваемым помещения, расположенного на территории города Судогда, производственное оборудование, 1200 литров спиртосодержащей жидкости и свыше 1800 бутылок готовой алкогольной продукции сомнительного происхождения. Изъятая оперативниками крупная партия была направлена на экспертизу.Результаты проведенной экспертизы подтвердили – на крепкие спиртные напитки, относящиеся к категории «элитных», были наклеены поддельные федеральные специальные марки.Сотрудниками полиции установлено, что алкогольная продукция предназначалась для дальнейшей реализации в небольших торговых точках города Судогды и района. Предварительная стоимость изъятой партии алкоголя составляет 810 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается.Наказание, предусмотренное санкциями указанной статьи, – как крупный штраф, так и реальное лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.