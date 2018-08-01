В столице Австрии из-за жаркой погоды лапы служебных собак кинологического подразделения решили защитить специальной обувью типа кед. В Фейсбуке управления полиции Вены этому посвятили отдельный пост, который сопроводили фотографиями обутых хвостатых коллег.

В столице Австрии из-за жаркой погоды лапы служебных собак кинологического подразделения решили защитить специальной обувью типа "кед". В "Фейсбуке" управления полиции Вены этому посвятили отдельный пост, который сопроводили фотографиями обутых хвостатых коллег.Поскольку в Австрии сейчас установилась очень жаркая погода (дневная температура достигает 36 градусов в тени), солнце в течение дня разогревает асфальт до предельных значений. Из-за этого животное может повредить или даже обжечь подушечки лап, отмечает ТАСС.В такой ситуации "кеды" для защиты от ожогов – выход из положения. Они позволят защитить лапы животных и от горячего асфальта, и во время операций по оказанию помощи пожарным, и в ситуациях, когда собакам надо пробегать по покрытиям с колющими и режущими предметами.Правда, отмечают в австрийской полиции, перед использованием специальной обуви животных нужно приучить к новым ощущениям. И каждый кинолог самостоятельно решает по поведению собаки, можно и нужно ли "обувать" четвероногого полицейского.