Полицейские пообщались с отдыхающими на темы дорожной безопасности, провели викторину и выяснили, кто лучше всех знает правила передвижения на двухколесном транспорте.

30 июля текущего года в рамках оперативно-профилактической операции «Скутер» начальник ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району майор полиции Михаил Каргапольцев и инспектор безопасности дорожного движения ГИБДД капитан полиции Павел Задрогин встретились с подростками, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка».Полицейские пообщались с ребятами на актуальные темы дорожной безопасности: повторили правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров и водителей, рассказали о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий с участием детей, акцентировали внимание на правилах езды на велосипедах, скутерах и мопедах.Госавтоинспекторы провели викторину, в ходе которой выяснили, кто лучше всех знает правила передвижения на двухколесном транспорте.Встреча прошла в благоприятной атмосфере. Сотрудники полиции пожелали подросткам отличного настроения и безопасного отдыха.