В Южной Корее из-за аномальной жары погибли 27 человек и пострадали более двух тысяч жителей страны. На территории страны зафиксирован самый высокий температурный показатель за последние 76 лет.

В Южной Корее из-за аномальной жары погибли 27 человек и пострадали более двух тысяч жителей страны. На территории страны зафиксирован самый высокий температурный показатель за последние 76 лет.По данным РИА Новости, в уезде Хончхон зафиксирован новый температурный рекорд – 41 градус Цельсия. Такого высокого показателя в Южной Корее не наблюдалось с 1942 года.Правящая в Корее Демократическая партия уже приравняла жару к стихийным бедствиям. Как сообщает ТАСС, правительство Южной Кореи намерено принять меры по защите населения от зноя, а также возместить ущерб пострадавшим от жары.Причинами аномально высоких температур в стране стали области высокого атмосферного давления из Тибета и Тихого океана (они принесли с собой потоки горячего воздуха), а также короткий сезон дождей (16 дней вместо месяца). В столице Южной Кореи температура поднялась из-за феномена Фена: холодный воздух с высокогорий сильно нагревался, быстро спускаясь вниз по склонам гор. Таким образом, ветер с Восточно-Корейских гор в Сеуле оказывался уже горячим.